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Нефть и Газ

Роберт Дадли: «Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти не станет проблемой для BP» 26.01.2017 11:48

Решение стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении объемов добычи не станет проблемой для компании, которая работает в нескольких странах, принявших условия соглашения, достигнутого в Вене. 

Об этом, как передает OilPrice.com, заявил журналистам генеральный директор компании ВР Роберт Дадли, отметивший, что компания работает в разных странах по всему миру.

«Мы сами не снижаем объемы производства, но есть проекты внутри этих стран, которые были затронуты [соглашением ОПЕК]. К примеру, у нас есть производство в Абу-Даби, на котором скажется сокращение. Также Азербайджан объявил, что присоединяется к решению по сокращению добычи нефти.

Мы как компания не принимаем решения о сокращении [добычи], но в некоторых случаях этот процесс регулируется [государством]», - сказал Р.Дадли.

30 ноября 2016 года в Вене страны ОПЕК достигли соглашения о коллективном сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки - до 32,5 млн баррелей в сутки, начиная с января 2017 года. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации. Сразу же после появления сообщений о соглашении стран-членов ОПЕК мировые цены на нефть ускорили рост. Так, стоимость нефти марки Brent перевалила за $52. 

Уже 1 декабря министр энергетики Натиг Алиев заявил, что Азербайджан приветствует решение ОПЕК, принятое для стабилизации мировых цен на нефть.

По его словам, договоренность, достигнутая на официальной встрече ОПЕК в Вене, «является важным шагом в направлении достижения равновесия на нефтяном рынке».

Вместе с тем, глава Минэнерго подчеркнул, что стабильность и повышение цен на нефть возможны лишь в том случае, если решение ОПЕК о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки будет долгосрочным.  

10 декабря в Вене состоялась встреча представителей стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в картель. Во встрече участвовали представители 11 стран, которые согласились сократить добычу нефти на 558 тыс. баррелей в сутки, начиная с 1 января 2017 года. Согласно соглашению, Азербайджан сократит суточный объем добычи на 35 тыс. баррелей. Для России данный показатель определен на уровне 300 тыс. баррелей в сутки.

Накануне заседания комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти, которое должно было состояться в Вене 21-22 января, Президент Ильхам Алиев в интервью РИА «Новости» заявил, что Азербайджан готов поддержать решение о дополнительном сокращении добычи нефти, если оно будет принято ОПЕК и странами, не входящими в организацию.

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«Мы приняли обязательство сократить добычу на 35 тысяч баррелей в сутки. И это обязательство будем выполнять. Процесс уже начался. Мы участвовали в заседании ОПЕК и не-ОПЕК, мы были приглашены, так что свои обязательства выполняем», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что пока Азербайджан снизил добычу на 35 тыс.  баррелей.

«Дальше посмотрим. Если будет принято решение о дополнительном сокращении, то мы, естественно, будем это поддерживать, потому что мы солидарны в том, что здесь все страны должны искренне участвовать в этом процессе», - добавил Президент Азербайджана.

А в недавнем интервью Natural Gas World глава Минэнерго Натиг Алиев отметил, что Азербайджан полностью соблюдает обязательства по сокращению добычи нефти.

«С 1 января Азербайджан сократил добычу нефти на 35 тыс. баррелей в сутки. В общей сложности в период с 1 по 20 января суточная добыча в стране составила 789 тыс. баррелей. В ноябре прошлого года этот показатель составил 830 тыс. баррелей в день», - сказал министр.

Н.Алиев добавил, что, учитывая рост цены на нефть в январе, Азербайджан может и дольше держать заниженные объемы добычи нефти при условии, что другие производители примут такое же решение для стабилизации цены на нефть.

Алена Салаева, Елена Велиева, Э.Т. 

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