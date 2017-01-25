Мировые цены на нефть незначительно подрастают в среду вечером, поскольку данные минэнерго США о росте запасов "черного золота" в стране не превзошли ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.27 по бакинскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13%, до 55,51 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,23% — до 53,30 доллара за баррель.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 января, выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 488,3 миллиона баррелей. Таким образом, статистика практически совпала с прогнозами аналитиков, ожидавших роста запасов на 2,815 миллиона баррелей, до 488,315 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за эту неделю, по данным министерства, выросла на 0,19%, или на 17 тысяч баррелей в сутки, до 8,961 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,4 миллиона баррелей, составив 65,4 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США выросли за неделю на 6,8 миллиона баррелей, или на 2,8%, — до 253,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель увеличится на 0,498 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились почти на 1 миллион баррелей — до 169,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение показателя на 0,970 миллиона баррелей.

По данным агентства Рейтер, добыча нефти в США выросла более чем на 6% с середины 2016 года, но по-прежнему остается на 7% ниже исторического максимума, достигнутого в 2015 году. В настоящее время объем производства нефти в стране близок к уровню конца 2014 года, когда сильный рост добычи в стране привел к падению мировых цен на "черное золото".

РИА Новости