Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) безосновательно отстранил ООО «Торговый дом «Сокар Украина» (SOCAR Energy Ukraine) от участия в тендере Государственного агентства резерва по закупке 6 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей, считает глава Госрезерва Вадим Мосийчук.

«Единственной целью этого решения является срыв выполнения решений правительства по пополнению запасов реактивного топлива в государственном резерве и препятствование выполнению Госрезервом задач по обеспечению нужд Украины в особый период», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным В.Мосийчука, заявки на участие в соответствующем тендере (ориентировочная стоимость закупки – 126 млн грн) подали три претендента – ООО «Вог Аэро Джет», SOCAR и ООО «Укр Петрол». Заявка последней компании была отклонена, и «Укр Петрол» обратился с жалобой в АМКУ.

«Админколлегия АМКУ 24 января по результатам рассмотрения жалобы «Укр Петрол» приняла решение отменить решение заказчика о допуске к электронному аукциону участника SOCAR. Единственное основание при принятии этого решения – наличие в тендерном предложении участника SOCAR справки, выданной украинским банком, название которой было составлено на русском языке.

Тендерное предложение участника состоит из 104 страниц, составленных исключительно на украинском языке, и только заголовок единственного документа становится основанием для отмены решения заказчика», - добавляет глава Госрезерва.

По его словам, Госрезерв жестко отреагирует на действия АМКУ.

«Интерфакс-Украина»