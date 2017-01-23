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Нефть и Газ

Второй этап контейнерного порта Petlim будет задействован в июне – SOCAR Turkiye Enerji 23.01.2017 13:30

Второй этап контейнерного порта Petlim в Турции будет запущен в эксплуатацию в июне 2017 года.

Как передает турецкое издание Dünya, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

По его словам, в рамках второго этапа порт сможет принимать суда, перевозящие 13 тыс. контейнеров.

«Petlim станет самым крупным портом в Эгейском море. Он  обеспечит экономию в $200-250 за каждый контейнер. По мощности грузопереработки Petlim будет вдвое больше порта Хайдарпаша», - сказал З.Гахраманов.

Напомним, что контейнерный порт Petlim был запущен 6 декабря 2016 года в рамках первого этапа. Строительство  порта осуществляет Petlim Limancılık Ticaret A.S. совместно с голландской APM Terminals, которая будет управлять портом в течение 28 лет.

Общая стоимость проекта составляет $380 млн.

Мощность порта на первом этапе составляет 800 тыс. контейнеров в год. После запуска второго этапа мощность порта будет равна 1,5 млн контейнеров  в год. В будущем данный показатель может быть увеличен до 4 млн контейнеров в год.

Акционерами Petlim Limancılık Ticaret A.S. являются Petkim Petrokimya Holding AŞ (Petkim, 70%) и инвестиционный банк Goldman Sachs (30%).

Алена Салаева, Э.Т.

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