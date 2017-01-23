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Нефть и Газ

SOCAR Turkiye Enerji о проведении IPO 23.01.2017 12:29

Компания SOCAR Turkiye Enerji - дочерняя структура SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - обнародовала сроки проведения первого публичного размещения акций (IPO).

Как передает турецкое издание Dünya, главный исполнительный директор компании SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов заявил, что IPO будет проведено в конце 2020 года.

Он напомнил, что в настоящее время 13% акций SOCAR Turkey Enerji принадлежат инвестиционному банку Goldman Sachs.

«Наша цель - провести IPO в конце 2020 года, по завершении больших инвестиционных вложений в Турцию. Наряду со Стамбульской биржей, это может быть Лондонская или Гонконгская биржа, посмотрим по ситуации», - сказал З.Гахраманов. 

SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций Petkim Petrokimya Holding AŞ (Petkim). SOCAR Turkiye Enerji осуществляет такие проекты, как Petlim (контейнерный порт), STAR (нефтеперерабатывающий завод), Petkojen (когенерационное подразделение на территории Petkim), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и другие проекты в энергетической отрасли Турции.

Алена Салаева, Э.Т.

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