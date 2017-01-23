Снижение курса турецкой лиры и азербайджанского маната не может повлиять на реализацию проектов SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в Турции.

Как передает турецкое издание Dünya, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов.

По его словам, SOCAR в Турции надолго.

«Мы пришли сюда не на 4-5 лет. Мы здесь на долгое время. Наши инвестиции будут продолжены. Снижение курсов лиры и маната на наши планы не повлияет», - сказал З.Гахраманов.

Он отметил, что до настоящего времени SOCAR инвестировала в экономику Турции $18 млрд.

«Самые крупные свои инвестиции SOCAR вложила в Турции. До настоящего времени освоена часть инвестиционной программы в размере $9,5 млрд, оставшаяся часть будет осуществлена в ближайшие годы. В целом инвестиционная программа будет завершена до 2020 года», - сказал глава SOCAR Turkey Energy.

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Алена Салаева, Э.Т.