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Нефть и Газ

Нефть дорожает на удешевлении доллара и соглашении о снижении добычи 20.01.2017 09:16

Мировые цены на нефть растут в пятницу на фоне снижения курса доллара к мировым валютам и реализации соглашения крупных производителей о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08:54 по бакинскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% — до 54,41 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,33% — до 52,29 доллара за баррель.

Курс доллара к мировым валютам снижается перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится позднее в пятницу. По состоянию на 09:04 по бакинскому времени индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 100,98 пункта. Слабый доллар поддерживает нефтяные цены, поскольку "черное золото" становится дешевле для держателей других валют.

Кроме того, на ход торгов влияет соглашение крупных производителей о сокращении добычи нефти, которое вступило в силу с января. По мнению менеджера по работе с клиентами OM Financial Стюарта Ива (Stuart Ive), слова которого приводит газета The Wall Street Journal, рост спроса в сочетании с сокращением добычи в начале 2017 года может привести к повышению цен на нефть.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

РИА Новости

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