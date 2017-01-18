В 2016 году SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) было добыто 6 млрд 266,7 млн кубометров газа, что на 8,8% ниже показателя за 2015 год.

Об этом говорится в отчете, размещенном на официальном сайте SOCAR.

В декабре 2016 года компанией было добыто 539,9 млн кубометров газа против 516 млн кубометров в ноябре. В прошлом году пик добычи газа пришелся на март (547,8 млн кубометров), а самый низкий уровень – на сентябрь (481,8 млн кубометров)

В целом за 2016 год в Азербайджане было добыто 29 млрд 367,1 млн кубометров газа, что на 1,3% превысило показатель за 2015 год. В декабре добыча газа составила 2 млрд 445,2 млн кубометров, в ноябре – 2 млрд 282,8 млн кубометров.

Для сравнения: в 2015 году общий объем добычи газа составил в Азербайджане 28 млрд 977 млн кубометров, из которых 6 млрд 871,4 млн кубометров пришлось на долю SOCAR.

В 2014 году в стране было добыто 29 млрд 617 млн кубометров, в том числе SOCAR - 7 млрд 222,8 млн кубометров.

По прогнозам правительства Азербайджана, в 2016 году добыча газа в стране должна была составить 29 млрд 345 млн кубометров.

Алена Салаева, Э.Т.