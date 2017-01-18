В 2016 году SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) было добыто 7 млн 522,4 тыс. тонн нефти, что на 7,8% ниже показателя за 2015 год.

Об этом говорится в отчете, размещенном на официальном сайте SOCAR.

В декабре 2016 года добыча нефти компанией составила 585,9 тыс. тонн против 618 тыс. тонн в ноябре. Пик добычи в 2016 году пришелся на январь – 647 тыс. тонн, а самый низкий уровень был зафиксирован в декабре.

В целом за 2016 год в Азербайджане было добыто 41 млн 034,5 тыс. тонн нефти со снижением на уровне 1,3% по отношению к 2015 году.

Для сравнения: в 2015 году в Азербайджане было добыто 41 млн 586 тыс. тонн нефти, из которых 8 млн 160,5 тыс. тонн пришлось на долю SOCAR.

В 2014 году общая добыча нефти в Азербайджане составила 42 млн 022,7 тыс. тонн, из которых 8 млн 320,4 тыс. тонн было добыто SOCAR.

Согласно прогнозам правительства Азербайджана, в 2016 году добыча нефти в стране должна была составить 40 млн 744,9 тыс. тонн.

Алена Салаева, Э.Т.