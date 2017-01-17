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Нефть и Газ

Заявления Саудовской Аравии подтолкнули нефть к росту - Brent уже за $56,5 за баррель 17.01.2017 17:00

Нефть дорожает во вторник на ожидании инвесторов, что спрос на топливо сравняется с предложением к середине текущего года.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 15:15 по бакинскому времени подорожали на $0,64, или на 1,15% - до $56,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,70 (1,34%) - до $53,07 за баррель.

«Восстановление баланса на нефтяном рынке, медленное начало которого мы видели в 2016 году, проявится в полную силу к концу первого полугодия текущего года, - сказал министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. - Конечно, за этот период многое может произойти, и к концу июня мы сможем оценить ситуацию».

«Решение стран ОПЕК и их партнеров сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки приведет к радикальным переменам в балансе спроса и предложения, - соглашаются с ним эксперты Sanford Bernstein. - Несмотря на неизбежное увеличение добычи в США, это приведет к существенному сокращению запасов уже в первом полугодии».

Аналогичного мнения придерживается и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

«Коммерческие запасы нефти на данный момент находятся на высоком уровне, но, по нашим ожиданиям, они будут сокращаться по мере снижения поставок», - отметил он во время мероприятия в Абу-Даби.

Также аналитики Sanford полагают, что добыча нефти в Китае в текущем году может сократиться на 7% после рекордного падения в 2016 году.

Кроме того, по данным источников, добыча нефти в Ливии сократилась до 655 тыс. баррелей в сутки ввиду перебоев с поставками электроэнергии на ряде месторождений.

Финмаркет

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