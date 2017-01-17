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Нефть и Газ

Вице-президент SOCAR: Мы завершили 2015 год с убытками 17.01.2017 14:08

Из-за падения курса маната по отношению к доллару SOCAR терпит убытки.

Об этом заявил вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов.

«Мы обеспечивали потребности в природном газе за счет 3 источников. Внутренняя потребность обеспечивается SOCAR, наряду с добычей, и за счет импорта и приобретения у партнеров согласно соглашению о долевом разделе», - сказал вице-президент, слова которого приводит агентство АПА.

Отметив, что девальвация маната нанесла дополнительный ущерб SOCAR, С.Гасымов подчеркнул, что для осуществления операции по приобретению газа для удовлетворения внутренней потребности в дальнейшем возможна подготовка определенного механизма.

«На повестке стоит вопрос разработки и подготовки соответствующего механизма по приобретению газа за доллары с учетом режима плавающего курса. Но пока по данному вопросу никакие переговоры не ведутся. Нынешняя цена на газ наносит нам ущерб. Если манат и дальше будет падать по отношению к доллару, SOCAR обратится в соответствующие структуры», - сказал С.Гасымов.

«В результате падения цены на нефть на мировом рынке и девальвации маната мы завершили 2015 год с убытками», - констатировал он.

Вице-президент сказал, что, согласно аудированному финансовому отчету за 6 месяцев 2016 года, SOCAR получила прибыль в размере 550 млн долларов.

«Тарифный совет повысил цену на газ с учетом того, что цена на продаваемый компанией газ в условиях девальвации маната благодаря большой поддержке, которую нам оказывает государство, была ниже себестоимости. В целях снижения влияния для большей части населения повышения стоимости на газ первоначально определенный лимит в 1500 кубометров был повышен до 1700 кубометров. Все это предотвратило влияние повышения стоимости на большую часть абонентов. Повышение создало возможность для частичного увеличения прибыли SOCAR от продаваемого газа. Потому что в результате девальвации мы для обеспечения внутренней потребности в газе покупаем за доллары почти половину общего объема нашего потребления у партнеров по соглашениям о долевом разделе добычи. Снижение цен на нефть и девальвация маната вынудили нас поднять вопрос перед соответствующими госструктурами о повышении цен на природный газ. ОАО «Азерэнержи» газ продается по 120 манатов, в Нахчыван – по 75 манатов, основным коммерческим структурам – по 200 манатов, потребляющему 1700 кубометров газа в год населению – по 100 манатов за 1000 кубометров. Это повышение тарифов и имевшийся на тот период курс в 1,60 маната за доллар означают, что SOCAR в этой операции работала без убытка и без прибыли», - сказал С.Гасымов.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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