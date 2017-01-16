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Нефть и Газ
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Всемирный банк выделяет Азербайджану кредит на строительство TANAP 16.01.2017 17:37

16 января правительство Азербайджана, ЗАО Cənub Qaz Dəhlizi («Южный газовый коридор») и Всемирный банк (ВБ) подписали кредитное и гарантийное соглашения по финансированию проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Как говорится в сообщении бакинского представительства ВБ, согласно документам, в рамках реализации проекта TANAP Всемирный банк выделит Азербайджану кредит в размере $400 млн.

Срок погашения - 30 лет с 5-летним льготным периодом.

Бенефициаром проекта выступает ЗАО Cənub Qaz Dəhlizi («Южный газовый коридор»).   

В бакинском представительстве банка сообщили 1news.az, что кредитное соглашение было подписано региональным директором ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембоном и председателем ЗАО Cənub Qaz Dəhlizi Афганом Исаевым, а гарантийное соглашение – региональным директором ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембоном и министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым.

Напомним, что 20 декабря 2016 года Совет директоров ВБ одобрил выделение кредита в размере $800 млн на реализацию проекта строительства TANAP. $400 млн предназначены ЗАО Cənub Qaz Dəhlizi, еще $400 млн – турецкой BOTAŞ (сроком на 29 лет с 5-летним льготным периодом). Средства выделены под госгарантии.

Соглашение по проекту TANAP было подписано 26 июня 2012 года в Стамбуле. Стоимость проекта оценивается до $10 млрд.

Газопровод предназначен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках проекта «Шахдениз-2», от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность нового газопровода на первом этапе составит 16 млрд кубометров - 10 млрд кубометров для Европы и 6 млрд кубометров для Турции. В дальнейшем возможно увеличение пропускной способности TANAP до 31 млрд кубометров. После расширения источником для TANAP будет газ, добываемый не только в рамках разработки второй стадии «Шахдениз», но и с других месторождений в Азербайджане, а также «голубое топливо» других стран.

Напомним, что TANAP является составной частью проекта Южного газового коридора (ЮГК). Данный проект предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через территорию Турции азербайджанского газа, добываемого в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз».

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. В настоящее время 30% участия в проекте TANAP принадлежит турецкой BOTAS, 58% - SOCAR, 12% - британской BP.

Планируется, что TANAP будет запущен в середине 2018 года.

Алена Салаева

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