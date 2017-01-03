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Нефть и Газ

Цена на нефть поднялась выше $58 впервые с июля 2015 года - ОБНОВЛЕНО 03.01.2017 15:00

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла во вторник почти на 3% и впервые за полтора года перевалила за $58.

Рост мировых нефтяных котировок в первый рабочий для бирж день после окончания новогодних праздников ускорился на фоне сообщений о начале сокращения объемов нефтедобычи в рамках заключенного в 2016 года соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран.

На фоне заявления главы национальной нефтяной компании Кувейта Джамаля Джафара, что она уже сократила объем добычи на 130 тыс. баррелей в сутки, цена барреля Brent на бирже ICE впервые почти за полтора года поднялась выше $58.

На максимуме стоимость барреля достигла во вторник отметки $58,38, что на 2,75% выше уровня закрытия последних торгов 2016 года. В предыдущий раз дороже $58 баррель Brent стоил 16 июля 2015 года.

Ранее аналитики заявляли, что динамика мировых цен на нефть в 2017 году во многом будет определяться исполнением договоренностей о сокращении нефтедобычи государствами ОПЕК и не входящими в картель странами. 21–22 января 2017 года вопросы выполнения условий договора планируется обсудить на заседании в Вене.

Отметим, что к 14:00 по бакинскому времени стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $58,1, что на 2,25% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

РБК

11:02

Стоимость барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 10:18 по бакинскому времени достигла 57,17 доллара.

Углеводородное сырье дорожает на фоне новостей из Катара, который 3 января объявил о сокращении уровня добычи на 130 тысяч баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Lenta.Ru

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