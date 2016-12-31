USD1.7707
EUR1.8644
RUB0.0293
Brent57.10
WTI53.97
Золото1 161.10
S&P 500 Index2 249.26
Nikkei 22519 147.64
Нефть и Газ
Bu xəbər
azərbaycanca

Расширена площадь поиска пропавших без вести нефтяников – ФОТО 31.12.2016 13:51

Продолжаются поисково-спасательные операции в связи с произошедшим недавно обрушением части эстакады нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) им.Наримана Нариманова ПО «Азнефть»,  в результате чего пропали девять нефтяников. 

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную морскую администрацию, поисково-спасательные работы ведутся по определенным секторам в соответствии с планом, утвержденным Штабом, в состав которого входят ведущие специалисты Национального центра управления судоходством Государственной морской администрации, МЧС, Министерства обороны, Государственной пограничной службы (ГПС), SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Интенсивные поисково-спасательные работы с участием 44 судов и плавсредств, 6 вертолетов и более 700 сотрудников Министерства обороны, МЧС, ГПС, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» ведутся на обширной территории длиной 165 км и шириной 135 км. Ранее поисково-спасательная операция проводилась на территории длиной 145 км и шириной 120 км.

Суда «Мамед Сулейманов» и «Тебриз Халилбейли», оснащенные подводными аппаратами, круглосуточно исследуют подводное пространство на территории обрушившейся эстакады.

15 декабря утром, около 05.00, сильный ветер, скорость которого достигала 41 м в секунду, обрушил часть эстакады нефтесборного  пункта №3 Нефтегазодобывающего управления им.Н.Нариманова ПО «Азнефть». В результате 150-метровый участок эстакады рухнул в море. Вместе с эстакадой в море рухнула и расположенная на ней жилая будка.

15 декабря в результате поисков было найдено тело нефтяника Ильхама Гафарова. На данный момент пропавшими числятся  9 человек.

Талыб Бархудаев, И.А.

2284количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Москве расстреляли известного бойца Расула МирзаеваСегодня День солидарности азербайджанцев всего мираСупруга посла Греции в Бразилии организовала его убийство за $25 тысяч - ОБНОВЛЕНОСтал известен победитель пятого сезона шоу «Голос» - ФОТО - ВИДЕОАмериканская девочка рассмешила Сеть ситуацией с подаренным котёнком - ВИДЕОАманда Нуньес нокаутировала бывшую чемпионку UFC Ронду Роузи на 48-й секунде боя - ФОТО - ВИДЕОСамым красивым мужчиной признан актер, играющий в «Игре престолов» - ФОТОЦентробанк АР: В будущем году ожидается восстановление роста экономикиНазвано самое страшное место в миреОфициальный дилер Mercedes-Benz – Abşeron Avtomobil Mərkəzi – провел тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 января00:01 Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ31 декабря22:47 СБ ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии21:00 Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху20:30 В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет19:13 Трамп поздравил с Новым годом «многочисленных врагов»18:00 В Италии уволили дирижера, который сказал детям, что Деда Мороза нет17:28 Центробанк АР: В будущем году ожидается восстановление роста экономики17:25 Махмудов сыграл за «Боавишту»17:15 В адрес Президента Азербайджана продолжают поступать поздравления16:59 Египет приступил к передаче останков жертв крушения A320 EgyptAir16:36 Азербайджан обыграл Исландию16:15 В Афганистане за сутки уничтожены по меньшей мере 57 боевиков15:57 Названо самое страшное место в мире15:42 В Москве расстреляли известного бойца Расула Мирзаева15:20 Все голы «Карабаха» в первой половине сезона - ВИДЕО