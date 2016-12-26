Продолжаются поисково-спасательные операции в связи с произошедшим недавно обрушением части эстакады нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) им.Наримана Нариманова ПО «Азнефть», в результате чего пропали девять нефтяников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную морскую администрацию, поисково-спасательные работы ведутся по определенным секторам в соответствии с планом, утвержденным Штабом, в состав которого входят ведущие специалисты Национального центра управления судоходством Государственной морской администрации, МЧС, Министерства обороны, Государственной пограничной службы (ГПС), SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Интенсивно продолжающиеся поисково-спасательные операции, к которым привлечены 44 судна и плавсредства, 6 вертолетов и более 700 сотрудников Министерства обороны, МЧС, ГПС, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», охватывают обширную территорию длиной 145 км и шириной 120 км.

Суда «Мамед Сулейманов» и «Тебриз Халилов», оснащенные подводными аппаратами, круглосуточно исследуют подводное пространство на территории обрушившейся эстакады. Во время поисково-спасательных работ были обнаружены более 100 предметов, имеющих отношение к эстакаде.

15 декабря утром, около 05.00 сильный ветер, скорость которого достигала 41 м в секунду, обрушил часть эстакады нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления им.Н.Нариманова ПО «Азнефть». В результате 150-метровый участок эстакады рухнул в море. Вместе с эстакадой в море рухнула и расположенная на ней жилая будка.

15 декабря в результате поисков было найдено тело нефтяника Ильхама Гафарова. На данный момент пропавшими числятся 9 человек.

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Эльшан Рустамов, Ф.Б.