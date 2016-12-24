Шахин Мустафаев: Работы по строительству TANAP завершены на 60%, TAP – на 30%

SOCAR и BP подписали принципы соглашения о разработке «Азери-Чыраг-Гюнешли» до 2050 года - ФОТО

Мировые цены на нефть снижаются



В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть вновь снижаются на данных о росте запасов в США

Новые кадры с места трагедии: Рухнувшая в Каспий эстакада и поиск нефтяников с помощью беспилотников - ФОТО

Мировые цены на нефть растут



В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть начали снижаться на данных о неожиданном росте запасов в США