Проект «Южный газовый коридор», реализуемый по инициативе Азербайджана, внесет ценный вклад в укрепление энергетической безопасности Европы.
Как сообщает АПА, об этом говорится в статье министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, опубликованной в газете «Азербайджан».
Министр отметил, что работы в рамках второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шахдениз» завершены на 87%, на 72% - по расширению Южно-Кавказского трубопровода, на 60 % - по строительству TANAP и на 30% - Трансадриатического трубопровода (TAP).