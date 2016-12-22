Цены на нефть вновь снижаются на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть после недолгого утреннего роста в четверг днем вновь перешли к снижению, отыгрывая данные о неожиданном росте запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.11 по бакинскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 54,19 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI – также на 0,5%, до 52,23 доллара за баррель.

По данным Минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 декабря, увеличились на 2,3 миллиона баррелей — до 485,4 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 2,515 миллиона баррелей — до 480,69 миллиона баррелей.

"Данные явно стали сюрпризом… Запасы (нефти в США — ред.) в последние недели значительно снизились, и я держу пари, что на следующей неделе они снова вырастут", — цитирует агентство Блумберг менеджера Tortoise Capital Advisors Мэтта Салли (Matt Sallee).

РИА Новости