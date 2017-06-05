Банк Республика предлагает руководителям предприятий и организаций взаимовыгодное сотрудничество по зарплатным проектам. Согласно обновленным условиям, предприниматели, обратившиеся в банк по этим проектам, получат ряд льгот и преимуществ.

В рамках зарплатного проекта карточки Master Card Standard, оснащенные чипами высокой степени безопасности, предоставляются без комиссии за обслуживание и на 5 лет. В широкой сети банкоматов обналичить средства с карты можно без взимания каких-либо процентов.

Также владельцы зарплатных карт от Банка Республика могут без процентов обналичить средства в сети банкоматов Rabitabank. Кроме того, для пользователей зарплатных карт банка предусмотрена выдача потребительских кредитов на льготных условиях.

Абсолютно все карты Банка Республика (в том числе и зарплатные) автоматически подключены к бонусной системе PayKart. Это означает, что при оплате карточкой в сети партнеров при каждой покупке будут начисляться «Пай»-бонусы до 25% в зависимости от конкретного партнера.

Таким образом, при подключении к зарплатному проекту, помимо ряда преимуществ, руководители предприятий освобождают себя от надобности привлекать дополнительные ресурсы и экономят свое время. Для подключения к зарплатному проекту можно обратиться в любой из офисов банка.