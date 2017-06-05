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Kapital Bank открыл новый Наримановский карточный центр 05.06.2017 15:55

В целях повышения уровня клиентского обслуживания Kapital Bank продолжает реализовывать новые проекты.

Kapital Bank всегда одним из первых предлагал инновации на финансовом рынке. И сейчас открытием филиала карточного центра банк предложил клиентам еще более современные и удобные банковские услуги.

Расположенный по адресу: ул.М.Ахмедзаде, 13 (рядом с парком Нариманова), Карточный центр предоставляет клиентам ряд банковских услуг - карточное обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание, открытие счетов физическим и юридическим лицам, денежные переводы, привлечение вкладов.

«Приоритетом в открытии центра является то, что клиенты филиалов «Бинагади», «Шуша», «Нариманов», «Насими», «Джафар Джабарлы», «Ясамал», «Ичери шехер», «Сабаил» и «Хатаи» отныне смогут получать свои социальные, зарплатные, пенсионные и карты по другим проектам в новом Карточном центре. Для клиентов с ограниченными физическими  возможностями предоставляется услуга на дому с помощью передвижного автобуса банка. В результате этого будет снижена нагрузка на вышеуказанные филиалы и повысится качество оперативности обслуживания клиентов. В ближайшем будущем Kapital Bank также планирует увеличить число таких инновационных Карточных центров», - заявил директор Департамента корпоративного банкинга Фарид Хидаятзаде.

Следует отметить, что на данный момент Kapital Bank имеет около 3-х миллионов держателей платежных карт. Безостановочная, стабильная работа процессинг-центра в течение недели, а также постоянные инновации являются существенным преимуществом Kapital Bank, который имеет свыше 600 банкоматов и 9000 ПОС-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и 5-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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