1 июня состоялась пресс-конференция, посвященная процессу хода консилидации - слияния Atabank с Caspian Development Bank - и первоначальным итогам. В мероприятии приняли участия руководители Atabank, Synergy Group, PricewaterhouseCoopers.

Мероприятие вступительным словом открыл председатель правления Atabank Даянет Гулиев. Он предоставил информацию об успешном завершении впервые в банковском секторе слияния двух структур. В результате этого появился сфокусированный на клиентах качественно новый банк, обладающий инновативными и крепкими финансовыми показателями, состоящий на 100 процентов из местного капитала. По его словам, в результате слияния банков сформировались в достаточном количестве финансовые ресурсы, укрепились позиции, возросло доверие клиентов.

Д.Гулиев подчеркнул, что данный процесс полностью отвечает целям Стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг. Начатые в банковском секторе реформы и процессы консолидации в целом оказывают положительное воздействие на финансовую систему и служат продолжительному и устойчивому развитию страны.

Главной целью банка является обслуживание широкой категории клиентов, и в результате удачного корпоративного менеджмента в 2017 году достигнута прибыль в размере 2.5 миллиона манатов. Эта цифра в 2 раза перекрывает показатель 2016 года. В настоящее время Atabank свободен от всяких обязательств перед иностранными кредиторами

Заместитель председателя правления Atabank Этибар Бабашлы отметил, что процесс слияния Caspian Develoment Bank и Atabank успешно завершился, укрепились позиции и ликвидность. Процесс проведен в рамках самых высоких стандартов, существующих в системе корпоративного управления. Э.Бабашлы также сказал о том, что процесс консолидации проведен в соответствии с установленными в законодательстве критериями, и банк получил возможность для эффективной деятельности.

По мнению Э.Бабашлы, после консолидации значительно укрепились позиции Atabank на рынке, сейчас совокупный капитал банка составляет 142,8000, и по этому показателю Atabank занимает 4-е место среди азербайджанских банков (до процесса интеграции - 18-е место). В результате процесса капитал банка вырос на 87,7 маната, активы банка возросли по сравнению с предыдущим годом на 29,8 % и составили 607,3 тысячи манатов. Среди 31-го банка страны Atabank вышел на 8-е место.

Данный процесс повысил синергетический – эффект банка. Коренным образом подверглась изменению и клиентская база Atabank. Процесс консолидации повысил доверие клиентов, предоставил возможность для улучшения работы. Число физических лиц возросло на 11,9 процента, юридических - 15,9 процента. По промежуточному сберегательному портфелю клиентов Atabank занимает 6-е место, сбережение физических лиц составили 222,7 маната, а это 6-е место в банковском секторе.

Расширились услуги банка и финансовая инфраструктура. В настоящее время по сети филиалов Atabank занимает среди 31 филиала и отделения других банков 5-е место, а по сети АТМ, числу ПОС-терминалов обосновался на первом месте. По словам Э.Бабашлы, по этому показателю Atabank среди кредитных организаций республики находится на 4-м месте.

Совместно с компанией PwC, ответственной за проведение оценки активов, проведена работа по проведению процессов в максимально короткие сроки, осуществлению гибкого менеджмента. В результате достигнута основная цель – высокая эффективность, привлекательное для клиентов обслуживание. В процессе слияния на первоначальном этапе проведена всесторонняя оценка, изучены существующие финансовое, правовое, коммерческое положение.

Представитель компании PricewatehouseCoopers Мовлан Пашаев сообщил, что до слияния в течение последних нескольких месяцев Atabank и CDB-банк тесно сотрудничали. Учитывая сложность процесса, параллельно осуществлялись многие процессы (правовые, налоговые, технологические, аудит, рекомендации и т.д.). Для быстрого ведения работ со стороны PwC привлекались различные эксперты. Для успешного завершения процесса интеграции применялся самый передовой опыт в банковском секторе, причем с условием беспрерывной бизнес-деятельности банка. По словам М.Пашаева, сейчас банки связаны в правовой плоскости и функционируют как единая структура. М.Пашаев отметил, что после процесса слияния произошли развитие и оптимизация бизнес-процессов. Отныне на финансовом рынке Азербайджана создалась возможность для других процессов консолидации и при этом можно воспользоваться существующим положительным опытом PwC .

На пресс-конференции были даны ответы на вопросы представителей СМИ.