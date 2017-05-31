Теперь, открыв манатный депозит в Банке Республика, можно получить двойную выгоду.
Кроме получения доходов в виде процентов по вкладу, банк предлагает в подарок личную страховку на сумму депозита.
Личная страховка от несчастных случаев покрывает до 15-ти видов страховых случаев, обеспечивая уверенность и спокойствие вкладчика за родных и близких. В случае наступления страхового случая сумму страховки получат лица, указанные в договоре.
Таким образом, помимо страховки депозита фондом страхования, вкладчики Банка Республика получают личную страховку от несчастных случаев.
Для участия в программе «Двойная выгода» достаточно разместить срочный депозит в манатах. Минимальная сумма депозита составляет 15 000 манатов, а максимальная - 300 тыс. манатов.
Процентная ставка по срочному манатному депозиту составляет 15% годовых.
Управлять своим вкладом можно посредством приложения Mobil Şöbə и услуги İnternet Şöbə.
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