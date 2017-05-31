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Двойная выгода от размещения депозита в Банке Республика! – ФОТО 31.05.2017 17:25

Теперь, открыв манатный депозит в Банке Республика, можно получить двойную выгоду.

Кроме получения доходов в виде процентов по вкладу, банк предлагает в подарок личную страховку на сумму депозита.

Личная страховка от несчастных случаев покрывает до 15-ти видов страховых случаев, обеспечивая уверенность и спокойствие вкладчика за родных и близких. В случае наступления страхового случая сумму страховки получат лица, указанные в договоре.

Таким образом, помимо страховки депозита фондом страхования, вкладчики Банка Республика получают личную страховку от несчастных случаев.

Для участия  в программе «Двойная выгода» достаточно разместить срочный депозит в манатах. Минимальная сумма депозита составляет 15 000 манатов, а максимальная - 300 тыс. манатов.

Процентная ставка по срочному манатному депозиту составляет 15% годовых.

Управлять своим вкладом можно посредством приложения Mobil Şöbə и услуги İnternet Şöbə.

Bank Respublika - 25 il Sizə faydalı!

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