В Азербайджане принимаются важные меры для снижения зависимости экономики от нефти.
Как сообщает 1news.az, об этом заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта закона «Об исполнении государственного бюджета 2016 года».
По его словам, разрабатывается стратегия по управлению государственным долгом.
«Эти документы будут служить сохранению экономической стабильности, предотвращению и нейтрализации внешних шоков», - сказал он.
Напомним, что на первое января 2017 года объем внешнего государственного долга Азербайджана составил 12 241,3 млн манатов.
Эльшан Рустамов, Г.Р.