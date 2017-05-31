В Азербайджане принимаются важные меры для снижения зависимости экономики от нефти.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта закона «Об исполнении государственного бюджета 2016 года».

По его словам, разрабатывается стратегия по управлению государственным долгом.

«Эти документы будут служить сохранению экономической стабильности, предотвращению и нейтрализации внешних шоков», - сказал он.

Напомним, что на первое января 2017 года объем внешнего государственного долга Азербайджана составил 12 241,3 млн манатов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.