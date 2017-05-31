Несмотря на снижение цен на нефть и внешние риски, обязательства госбюжета в прошлом году были выполнены.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил глава парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, академик Зияд Самедзаде в ходе обсуждения проекта закона «Об исполнении государственного бюджета 2016 года».

По его словам, в 2016 году Министерство налогов, Государственный таможенный комитет полностью выполнили предусмотренные бюджетом 2016 года прогнозы.

«Внешний государственный долг Азербайджана составляет 20,4% ВВП. У республики нет никаких проблем с возвращением внешнего государственного долга», - сказал он, отметив, что республика погашает внешний долг по утвержденному графику.

Эльшан Рустамов, Г.Р.