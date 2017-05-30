Как сообщалось ранее, в канун 1 июня – Международного дня защиты детей - Kapital Bank реализовал социальный проект под названием «Путешествие в страну сказок» (Nağıllara səyahət).

В рамках проекта в ряде городов страны были бесплатно показаны театральные постановки для детей. Видеоролик, подготовленный во время мероприятий, и фотоотчет опубликованы на официальной Facebook-странице банка - www.facebook.com/kapitalbank.

«Kapital Bank, традиционно, каждый год отмечает Международный день защиты детей. И в этом году в рамках праздничных мероприятий около 4000 детишек бесплатно посетили театральные представления в различных городах республики. Дети с удовольствием принимали участие в интересных конкурсах и получали подарки.

Kapital Bank выражает признательность Министерству образования и радио ASAN за поддержку в проведении мероприятий», - отметила директор Департамента маркетинга Kapital Bank Гюнель Фарзалиева.

Следует отметить, что в рамках акции в Шекинском государственном драматическом театре для детей был показан спектакль «Калила и Димна», Государственном драматическом театре в Гяндже - спектакль «Тык-Тык ханум», Лянкяранском государственном драматическом театре - «День рождения Джейрана», а в Государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига - спектакль «Тык-Тык ханум».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и 5-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.