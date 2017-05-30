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AccessBank запускает юбилейные кампании 30.05.2017 15:32

В рамках кампании «15=12» банк дарит проценты за 3 месяца кредита.

В связи с 15-летним юбилеем AccessBank в этом году будет радовать своих клиентов новыми кампаниями и предложениями. Банк запускает кампанию «15=12», в рамках которой клиенты, взявшие кредит, не будут выплачивать проценты за 3 месяца кредитного срока.

Так, взяв кредит на  15 месяцев, клиенты  оплатят проценты лишь за 12 месяцев. Воспользовавшись данным предложением, клиенты могут на выгодных условиях получить микрокредиты в сумме до 50 000 манатов и наличные кредиты в сумме до 20 000 манатов.

Кампания «15=12» продлится до 30 июня 2017 г. Напомним, что, наряду с этим, AccessBank предлагает выгодные кредиты также малым и средним бизнес-клиентам. Банк, следуя своей миссии, постоянно финансирует представителей бизнеса, тем самым поддерживая развитие местного предпринимательства.

Подробную информацию можно получить на официальном интернет-сайте банка, странице Facebook и в Информационном центре по номеру 151.

AccessBank был основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся   одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.

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