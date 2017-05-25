Завершен проект Made in Azerbaijan-2 при поддержке Kapital Bank

Kapital Bank всегда уделял и уделяет огромное внимание развитию образования в Азербайджане.

Это доказывает и проект-конкурс Made in Azerbaijan-2, который был проведен для студентов Азербайджанского государственного экономического университета второй год подряд. Согласно условиям конкурса, студенты должны были представить свои бизнес-идеи по созданию бренда Азербайджана.

Вчера проект вступил в завершающую стадию, состоялось мероприятие по награждению победителей. 6 финалистов презентовали свои бизнес-идеи, из них 3 студента стали победителями проекта. Им были вручены денежные призы, подарки и сертификаты от имени Kapital Bank. Победителю, занявшему первое место, был вручен приз в 2000 манатов, второе – 1500 манатов, третье – 1000 манатов. Другим победителям также были вручены корпоративные подарки от Kapital Bank.

«В 2016 году между Kapital Bank и Экономическим университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках данного сотрудничества стороны реализовали проект Made in Azerbaijan, а также в университете была открыта отдельная лабораторию «Инновационный банкинг» для плодотворной работы студентов. В этом году также на конкурсе со стороны студентов были предоставлены интересные бизнес-идеи, и лучшие из них были отобраны и удостоились награды от Kapital Bank. В рамках долгосрочного сотрудничества с Экономическим университетом Kapital Bank и в будущем планирует осуществить ряд инновационных проектов», - отметила директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и 5-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.