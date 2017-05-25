Мы постоянно контактируем с руководством Международного банка Азербайджана, нет ограничений на снятие средств гражданами.

Как сообщает 1news.az, об этом 25 мая на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения исполнения государственного бюджета 2016 года сообщил заместитель министра финансов Азер Байрамов.

«Нет проблем для граждан в вопросе снятия средств, но нет и никаких оснований для того, чтобы граждане забирали свои вклады из банка», - сказал он.

А.Байрамов указал, что реструктуризация внешних обязательств МБА не отразится на клиентах банка.

«Эти вопросы касаются лишь зарубежных кредиторов», - сказал он, отметив, что вклады страхуются Азербайджанским фондом страхования вкладов.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.