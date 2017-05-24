Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Международного банка Азербайджана (МБА) до «RD» (ограниченного дефолта) .

Краткосрочный рейтинг «C» снижен до уровня “RD”.

Агентство сохранило рейтинг устойчивости банка на уровне «f», подтвердило рейтинг поддержки банка на уровне «5», убрав при этом его из списка на пересмотр.

Снижение рейтинга обусловлено планом банка по реструктуризации своих внешних обязательств. По критериям Fitch, реструктуризация представляет собой обмен безнадежными долгами.

АПА