Международный Банк Азербайджана прокомментировал встречу с зарубежными кредиторами в Лондоне, прошедшую вчера.

Отвечая на вопросы журналистов, первый заместитель председателя правления МБА Аббас Ибрагимов сообщил, что встреча прошла в высшей степени конструктивно.

По словам А.Ибрагимова, на встрече кредиторам представили план реструктуризации, подразумевающий классификацию по трем категориям. Процесс реструктуризации внешних обязательств будет проводиться согласно плану.

А.Ибрагимов отметил, что одним из основных ожиданий в ближайшие дни, исходя из опыта зарубежных банков, прошедших подобный процесс, является пересмотр рейтингов банка со стороны международных рейтинговых агентств. «Возможно, что международные рейтинговые агентства временно снизят рейтинги банка. Предполагается, что это произойдет в ближайшие дни. Однако это не отражает ухудшение ситуации в банке.

Как мы отмечали ранее, подобный подход со стороны агентств является традиционным. Такое решение в процессе реструктуризации отражает стандарты агентств и является нормальной практикой. Рейтинги банка, находящегося в процессе реструктуризации, как правило, временно снижаются, а по завершении процесса они вновь повышаются»,- сказал он.

По словам Аббаса Ибрагимова, процесс реструктуризации усилит финансовые позиции Международного Банка Азербайджана, и рейтинги банка будут еще выше прежних. «Правительство Азербайджана всегда на стороне МБА и продолжает оказывать свою поддержку банку. Объявление о плане реструктуризации обязательств также является значимым шагом для нашей будущей деятельности. Этот план является дорожной картой для кредиторов, которые сотрудничая с нами, могут быть уверены в стабильном развитии, устойчивости и успехе МБА.

Мы абсолютно уверены в успешном завершении процесса реструктуризации. По завершению этого процесса Международный Банк Азербайджана еще более укрепит свои финансовые позиции»,- сказал А.Ибрагимов.

Он заявил, что банк, находясь в процессе реструктуризации, проводит все операции в нормальном режиме и продолжает бесперебойно и качественно обслуживать своих клиентов.

1news.az