USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Деньги

Рейтинги Международного Банка Азербайджана могут быть пересмотрены 24.05.2017 13:40

Международный Банк Азербайджана прокомментировал встречу с зарубежными кредиторами в Лондоне, прошедшую вчера.

Отвечая на вопросы журналистов, первый заместитель председателя правления МБА Аббас Ибрагимов сообщил, что встреча прошла в высшей степени конструктивно.

По словам А.Ибрагимова, на встрече кредиторам представили план реструктуризации, подразумевающий классификацию по трем категориям. Процесс реструктуризации внешних обязательств будет проводиться согласно плану.

А.Ибрагимов отметил, что одним из основных ожиданий в ближайшие дни, исходя из опыта зарубежных банков, прошедших подобный процесс, является пересмотр рейтингов банка со стороны международных рейтинговых агентств. «Возможно, что международные рейтинговые агентства временно снизят рейтинги банка. Предполагается, что это произойдет в ближайшие дни. Однако это не отражает ухудшение ситуации в банке.

Как мы отмечали ранее, подобный подход со стороны агентств является традиционным. Такое решение в процессе реструктуризации отражает стандарты агентств и является нормальной практикой. Рейтинги банка, находящегося в процессе реструктуризации, как правило, временно снижаются, а по завершении процесса они вновь повышаются»,- сказал он.

По словам Аббаса Ибрагимова, процесс реструктуризации усилит финансовые позиции Международного Банка Азербайджана, и рейтинги банка будут еще выше прежних. «Правительство Азербайджана всегда на стороне МБА и продолжает оказывать свою поддержку банку. Объявление о плане реструктуризации обязательств также является значимым шагом для нашей будущей деятельности. Этот план является дорожной картой для кредиторов, которые сотрудничая с нами, могут быть уверены в стабильном развитии, устойчивости и успехе МБА.

Мы абсолютно уверены в успешном завершении процесса реструктуризации. По завершению этого процесса Международный Банк Азербайджана еще более укрепит свои финансовые позиции»,- сказал А.Ибрагимов.

Он заявил, что банк, находясь в процессе реструктуризации, проводит  все операции в нормальном режиме и продолжает бесперебойно и качественно обслуживать своих клиентов.

1news.az

182количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
СМИ опубликовали фотографию «манчестерского террориста» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАббас Багиров играет свадьбу без присутствия невесты – ФОТООбъявлен доход от продажи билетов на Исламских ИграхМелания Трамп вновь отказалась брать мужа за руку после приземления самолета - ВИДЕО49-летняя народная артистка Айгюн Байрамова впервые вышла замуж – ФОТОКурс на предвзятость: что стоит за безразличием западных СМИ в отношении Исламских Игр в Баку?Молода и прекрасна: Ирина Шейк поразила Канны откровенным нарядом – ФОТОУмер актер Роджер Мур, известный по роли Джеймса Бонда – ФОТОСтала известна сумма, потраченная на церемонии открытия и закрытия ИсламиадыАнастасия Ибрагимли: «Я решила надеть хиджаб не для кого-то или чего-то, а ради себя и Аллаха»

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 мая14:12 Мария Стадник: «Хоть 20 раз выигрывай чемпионат Европы, если у тебя нет олимпийского золота, через два цикла тебя забудут»14:04 Румыния предлагает Азербайджану новые возможности в высшем образовании13:56 Пенелопа Крус в образе Донателлы Версаче – ФОТО13:48 Азербайджанцы Польши призывают российские власти не поддаваться на провокации13:40 Рейтинги Международного Банка Азербайджана могут быть пересмотрены13:32 Посол Великобритании в Азербайджане: Терроризм никогда не одержит над нами победу13:24 Азербайджанская организация направила письмо министру юстиции РФ в связи с закрытием ВАК13:16 «Она так благодарила за то, что я разрешила ей пойти на концерт»: Истории погибших и пропавших в манчестерском теракте - ФОТО13:08 Али Аббасов назначен на новую должность13:00 Азербайджанские студенты получат возможность подготовиться к обучению в Румынии, не выезжая из Баку12:52 Названо имя самой сексуальной женщины 2017 года – ФОТО12:44 США выделят урезанную на 90% финансовую помощь Азербайджану12:36 Абульфас Гараев: Первый шопинг-фестиваль, состоявшийся в Азербайджане, прошел на высоком уровне12:28 Израиль развивает сотрудничество с Нахчыванской Автономной Республикой – ФОТО12:20 Александр Никитин: «Нефтчи» предложил мне черную волгу, но я отказался»