Контролируемый государством Международный банк Азербайджана (МБА) будет приватизирован как можно скорее, но это произойдет не раньше 2018 года.

Как передает АПА со ссылкой на Рейтер, об этом сообщил министр финансов Самир Шарифов во вторник.

Банку, прежде всего, необходимо, привести в порядок свои балансовые показатели, сказал журналистам Шарифов в кулуарах встречи с инвесторами, где он представил условия плана реструктуризации долга крупнейшего кредитора страны.

«Реально это не произойдет раньше 2018 года», - сказал он.

Отметим, что объем акций МБА, принадлежащих государству, достиг 91,3 % (Министерство финансов – 76,7%, «Аграркредит» - 14,6%).