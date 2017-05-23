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Деньги

Реструктуризация внешних долгов Межбанка Азербайджана охватит три направления 23.05.2017 21:12

В рамках процесса оздоровления Международного банка Азербайджана (МБА) в Лондоне прошла встреча с иностранными кредиторами банка в связи с добровольной реструктуризацией внешних обязательств.

На мероприятии, в котором участвовали министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы, председатель правления МБА Халид Ахадов, был представлен план реструктуризации внешних долгов банка.

На встрече было отмечено, что процесс реструктуризации внешних обязательств, осуществляемый для возобновления долгосрочной финансовой позиции МБА и обеспечения ее стабильности, для того чтобы банк стал здоровым и сильным финансовым институтом, поддерживающим экономику страны, будет касаться трех направлений: необеспеченные долги торгового направления; необеспеченные долги с привилегированными правами; субординированный кредит.

Общая сумма этих обязательств составляет 3,3 млрд. долларов.

«В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов. В связи с этим до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования)», - говорится в сообщении.

«В рамках предлагаемого плана реструктуризации правительство Азербайджана берет на себя обязательства МБА на сумму 2,4 млрд. долларов. Это является показателем поддержки, которую готово оказать правительство банку, который с 2015 года сталкивается с серьезными трудностями вследствие серьезных нарушений, допущенных прежним менеджментом. Предложенный план реструктуризации обеспечит долгосрочную устойчивость банка и защиты интересов иностранных инвесторов», - сказал на встрече министр финансов Самир Шарифов.

Глава Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана Руфат Асланлы на встрече, в свою очередь, отметил, что в результате реализации плана реструктуризации будет урегулирована валютная позиция банка, улучшится финансовое положение, восстановятся способности банка генерировать доходы, а также позиции банка вернутся в регулятивные рамки.

Очередное заседание с кредиторами запланировано на 13 июля. Банк ожидает получения согласия от 2/3 кредиторов. МБА обещает 14 июня 2017 года распространить информационный меморандум по реструктуризации обязательств и процедуру голосования по ним.

АПА

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