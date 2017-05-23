Сегодня в Лондоне (Великобритания) в 14:00 по бакинскому времени состоится встреча международных кредиторов ОАО «Международный банк Азербайджана», объявившего о реструктуризации внешних обязательств.

Азербайджан на встрече представят министр финансов Самир Шарифов, председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы, председатель правления МБА Халид Ахадов, передает АПА.

Ранее Халид Ахадов заявил, что процесс реструктуризации охватывает 37 сделок. На основании обращения МБА 12 мая 2017 года суд Нью-Йорка принял решение о защите активов МБА от претензий внешних кредиторов США.

Согласно решению, во время процесса добровольной реструктуризации внешних обязательств МБА внешние кредиторы не смогут выдвигать требования в отношении активов банка. Сумма подлежащих реструктуризации обязательств составляет 3,340 млрд долларов.

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А.А.