Bank of Baku представляет очередные новшества для удобства физических и юридических лиц.

Новые возможности, предоставляемые функцией «Интернет-банкинг» еще больше облегчат работу и увеличат скорость операций для более 70.000 клиентов.

Как результат серьезных мер, предпринимаемых в направлении совершенствования услуги «Интернет-банкинг», стоит особо отметить 3 ключевые новые функции:

1. Онлайн-выписка SWIFT. Клиенты теперь смогут получать справку о транзакциях на своих счетах в режиме онлайн через интернет-банкинг, без необходимости приходить в банк. Данная выписка о платежах охватывает поступления и списания со всех счетов. В выписке указываются имя лица или название организации, производящей или получающей оплату, а также сумма и дата оплаты.

2. Получение реквизитов. Теперь пользователи интернет-банкинга могут легко получать реквизиты любого счета в разделе «Текущие счета». Для этого необходимо выбрать один из текущих счетов и нажать на кнопку «Реквизиты». Реквизиты также можно получить на электронную почту.

3. Функция обратной связи/связаться с нами. Теперь услуга «Свяжитесь с нами» позволит клиентам получить ответы на свои вопросы в тот же день. Лица, пользующиеся данной услугой, могут связаться с банком, не покидая страницу, и получить ответы на свои вопросы. Банк свяжется с клиентами, обращающимися по разным вопросам, в кратчайшие сроки и предоставит необходимую поддержку.

В дополнение к вышеуказанному напомним, что корпоративные клиенты, использующие зарплатные карты Bank of Baku, могут перечислять зарплаты посредством услуги «Интернет-банкинг», не посещая банк.

Подключиться к удобной услуге «Интернет-банкинг» от Bank of Baku можно, связавшись с Информационным центром 145 или обратившись в один из наших филиалов.

Чтобы получить более подробную информацию о преимуществах и возможностях данной услуги, необходимо пройти по ссылке.

Более подробную информацию можно также получить в Информационном центре 145, на www.bankofbaku.com и www.facebook.com/bankofbaku