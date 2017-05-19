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КПМГ и Сбербанк провели деловой завтрак по партнерскому финансированию на KazanSummit 2017 – ФОТО 19.05.2017 15:50

19 мая в рамках саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2017» в Казани состоялся деловой завтрак Сбербанка и КПМГ «Партнерское финансирование: #новаяреальность».

Модераторами завтрака выступили руководитель практики по работе с финансовыми учреждениями KПМГ в России и СНГ и управляющий партнер КПМГ в Азербайджане Вугар Алиев и советник заместителя председателя Правления ПАО «Сбербанк» Бехнам Гурбанзаде. Деловой завтрак был посвящен обсуждению перспектив и драйверов развития партнерского финансирования в России и странах СНГ.

Спикерами сессии стали  Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, заместитель председателя Правления Сбербанка Олег Ганеев, старший советник Дубайского центра развития исламской экономики Халид Аль Джанахи, генеральный директор по бухучету и аудиту для исламских финансовых институтов AAOIFI Хамед Хасан Аль Мерах, советник председателя Банка России Алексей Симановский, депутат Госдумы РФ VI и VII созывов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

Интерес к области партнерского финансирования на сегодняшний день возрастает в связи с турбулентностью в геополитической сфере и в мире финансов и определенным кризисом доверия к финансовым институтам. В России и странах СНГ вопрос внедрения партнерского финансирования интересен, в том числе, и традиционным банкам, осуществляющим поиск источников длинных средств. Однако в рамках действующего законодательства эта область, несмотря на сформированный клиентский сегмент, не может полноценно развиваться. Для внедрения партнерского финансирования, которое становится новой реальностью финансового сектора, требуются определенные изменения банковской системы и создание ряда необходимых условий развития. Целью делового завтрака стало обсуждение этих изменений, существующих предпосылок к ним и дальнейшей ситуации в этой области в России и странах СНГ.

В ходе мероприятия спикеры осветили все аспекты указанной темы - мировой опыт внедрения партнерского финансирования, текущую ситуацию в этой области в России (деятельность рабочей группы Сбербанка, учреждение Татарстанской международной инвестиционной компании, партнерское финансирование в сфере проектов ГЧП и проектов, связанных с поддержкой экспорта) и вопросы законодательного регулирования продуктов партнерского финансирования. Завершилось мероприятие обсуждением перспектив развития партнерского финансирования, в том числе в разрезе различных сегментов бизнеса, а также сессией вопросов и ответов.

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