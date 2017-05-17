Если в ваш телефон загружено приложение Unibank Mobile, то за последний год в вашей жизни явно произошли следующие изменения:
- Вы больше не посещаете филиалы банка для оплаты кредита и заказы карты;
- После тяжелого рабочего дня не ищете терминалы для оплаты коммунальных услуг;
- Для отправления денег близкому родственнику из региона не ищете знакомого водителя на автовокзале;
- Для пополнения баланса мобильного телефона не ищете терминал;
- Не тратите время в очередях;
- Не отключаются ваш Интернет, газ, свет из-за вовремя не произведенных оплат.
Отныне то ценное время, которое тратилось на рутину, вы уделяете более важным делам.
Сегодня Unibank Mobile позволяет своим клиентам, не приходя в банк, пользоваться 90% банковских продуктов и услуг.
Какой путь развития Unibank Mobile прошел за прошедший год?
- Стало возможным пользоваться банковскими услугами, не приходя в банк, в любое время и в любом месте.
- По итогам исследований, проведенных компанией Deloitte & Touche LLC, Unibank Mobile было признано одним из лучших банковских приложений на пространстве СНГ и самым продвинутым в Азербайджане.
- Многие транзакции через приложение стали бесплатными.
- Стало возможным пользоваться приложением через планшеты.
- Стала возможна оплата кредитов членов семьи и близких друзей.
- Десятки клиентов, используя приложение, стали участниками лотереи и получили ценные подарки.
- Клиенты теперь могут заказывать карты и подавать заявки на кредит через приложение.
- Впервые в истории мобильного банкинга клиенты могут адаптировать главный экран приложения согласно своим пожеланиям.
- Впервые в истории мобильного банкинга, не зная реквизитов, с помощью функции «Перевод другу» можно отправлять деньги другу, зная лишь его мобильный номер.
- В приложении был создан отдел «Государственные платежи» для оплаты ипотечного кредита и штрафов, выписанных Главным управлением дорожной полиции.
- Теперь благодаря приложению Unibank Mobile BUSİNESS частные предприниматели могут пользоваться банковскими услугами круглые сутки.
Unibank Mobile продолжает развиваться. В ближайшее время клиентов ожидают очередные приятные новшества.
Подключиться к Unibank Mobile можно 3-мя способами:
Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android. Загрузите на планшет или смартфон (http://onelink.to/ffdbwf) Unibank Mobile и избавьте себя от рутины.
Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (https://twitter.com/unibank).
Unibank Mobile – ближе чем банк!
Unibank - банк для всех и каждого!
Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) в 2002 году, - является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тыс. различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития (15,15% акций) и Германская инвестиционная корпорация (DEG) (8,33% акций).
Со стороны Unibank были основаны две дочерние компании - лизинговая компания Unileasing и «Инвестиционная компания Unicapital». Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице.
За 25 года своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.