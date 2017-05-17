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Unibank Mobile исполнился год 17.05.2017 11:55

Если в ваш телефон загружено приложение Unibank Mobile, то за последний год в вашей жизни явно произошли следующие изменения:

- Вы больше не посещаете филиалы банка для оплаты кредита и заказы карты;

- После тяжелого рабочего дня не ищете терминалы для оплаты коммунальных услуг;

- Для отправления денег близкому родственнику из региона  не ищете знакомого водителя на автовокзале;

- Для пополнения баланса  мобильного телефона не ищете терминал;

- Не тратите время в очередях;

- Не отключаются ваш Интернет, газ, свет из-за вовремя не произведенных оплат.

Отныне то ценное время, которое  тратилось на рутину, вы уделяете более важным делам.

Сегодня Unibank Mobile  позволяет своим клиентам, не приходя в банк, пользоваться 90%  банковских продуктов и услуг.  

Какой путь развития Unibank Mobile прошел за прошедший год?

- Стало возможным пользоваться банковскими услугами, не приходя в банк, в любое время и в любом месте.

- По итогам исследований, проведенных компанией Deloitte & Touche LLC, Unibank Mobile было признано одним из лучших банковских приложений на пространстве СНГ и самым продвинутым в Азербайджане.

- Многие транзакции через приложение стали бесплатными.

- Стало возможным пользоваться приложением через планшеты.

- Стала возможна оплата кредитов членов семьи и близких друзей.

- Десятки клиентов, используя приложение, стали участниками лотереи и получили ценные подарки.

- Клиенты теперь могут заказывать карты и подавать заявки на кредит через приложение.

- Впервые в истории мобильного банкинга клиенты могут адаптировать главный экран приложения согласно своим пожеланиям.

- Впервые в истории мобильного банкинга, не зная реквизитов, с помощью функции «Перевод другу» можно отправлять деньги другу, зная лишь его мобильный номер.

- В приложении был создан отдел «Государственные платежи» для оплаты ипотечного кредита и штрафов, выписанных Главным управлением дорожной полиции.

- Теперь благодаря приложению Unibank Mobile BUSİNESS частные предприниматели могут пользоваться банковскими услугами круглые сутки.

Unibank Mobile продолжает развиваться. В ближайшее время клиентов ожидают очередные приятные новшества.

Подключиться к Unibank Mobile можно 3-мя способами:

  • Скачав приложение и введя номер своего мобильного телефона и последних 8 цифр своей карты.
  • Пройдя регистрацию в любом филиале.
  • Пройдя регистрацию с помощью ASAN İmza.

Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах  İOS и Android. Загрузите на планшет или смартфон (http://onelink.to/ffdbwf)  Unibank Mobile и избавьте себя от рутины.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и  Твиттер (https://twitter.com/unibank).

Unibank Mobile – ближе чем банк!

Unibank - банк для всех и каждого!

Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) в 2002 году, - является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank  занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тыс.  различным клиентам, как корпоративным, так и  частным.  В списке акционеров банка такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития (15,15% акций) и Германская инвестиционная корпорация (DEG) (8,33% акций).

Со стороны Unibank были  основаны  две дочерние компании  - лизинговая компания Unileasing и «Инвестиционная компания Unicapital».  Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице.

За 25 года своей успешной коммерческой  деятельности  и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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