Анар Гасанов назначен первым заместителем председателя Правления и главным операционным администратором (COO) AccessBank.

Имеющий большой опыт в банковской сфере, А.Гасанов прежде занимал должность заместителя председателя Правления. Начав свою деятельность в AccessBank с момента его открытия, А.Гасанов сыграл большую роль в развитии банка.

А.Гасанов получил образование в Стамбульском университете по специальности «Финансы», а также окончил Высшую банковскую школу при Университете Пенсильвании.

Кроме того, в AccessBank назначены еще четыре исполнительных директора. Эльшан Пирмалиев назначен исполнительным директором по розничным и бизнес-клиентам, Сабина Гурбанова – исполнительным директором по цифровому банкингу и дистанционному обслуживанию, Айнур Сулейманлы – исполнительным директором по людским ресурсам, администрации и безопасности, а Низами Кадыров – исполнительным директором по управлению рисками и исследованиям.

В настоящее время в банке шесть исполнительных директоров.