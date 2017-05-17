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Деньги

Новые назначения в руководстве AccessBank 17.05.2017 17:32

Анар Гасанов назначен первым заместителем председателя Правления и главным операционным администратором (COO) AccessBank.

Имеющий большой опыт в банковской сфере, А.Гасанов прежде занимал должность заместителя председателя Правления. Начав свою деятельность в AccessBank с момента его открытия, А.Гасанов сыграл большую роль в развитии банка.

А.Гасанов получил образование в Стамбульском университете по специальности «Финансы», а также окончил Высшую банковскую школу при Университете Пенсильвании.

Кроме того, в AccessBank назначены еще четыре исполнительных директора. Эльшан Пирмалиев назначен исполнительным директором по розничным и бизнес-клиентам, Сабина Гурбанова – исполнительным директором по цифровому банкингу и дистанционному обслуживанию, Айнур Сулейманлы – исполнительным директором по людским ресурсам, администрации и безопасности, а Низами Кадыров – исполнительным директором по управлению рисками и исследованиям.

В настоящее время в банке шесть исполнительных директоров.

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