В канун 1 июня, Международного дня защиты детей, Kapital Bank продолжает воплощать в жизнь социальный проект под названием «Путешествие в страну сказок» (Nağıllara səyahət). В рамках проекта в ряде городов страны бесплатно показаны спектакли для детей.

20 мая в Лянкяранском государственном драматическом театре для детей будет продемонстрирован спектакль «День рождения Джейрана», а 21 мая в Государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига – спектакль «Тык-Тык ханум». Во время мероприятия будут проведены интересные конкурсы и вручены подарки детям от Kapital Bank.

Следует отметить, что в прошедшие выходные в Шекинском государственном драматическом театре был продемонстрирован спектакль «Калилла и Димна», а в Государственном драматическом театре в Гяндже – спектакль «Тык-Тык ханум».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и 5-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.