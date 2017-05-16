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Наличные кредиты от Unibank с оплатой от 19 AZN 16.05.2017 16:47

Теперь для осуществления задуманных на лето планов можно взять крупный кредит.

Unibank повысил максимальную сумму выдачи наличных кредитов до 15 000 манатов, а месячная оплата за кредит начинается с 19 AZN. Отныне взятые  кредиты значительно снизят ежемесячные оплаты.

Какие преимущества предоставляются при взятии кредита в Unibank?

- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся  от 19 манатов.

- Срок кредита - до 36-ти месяцев.

- Кредитные процедуры очень просты.

- Поручитель не требуется.

- Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться за наличным кредитом.

- Требование к минимальной заработной плате - всего лишь 175 AZN.

- Комиссия за кредитные процедуры составляет 1%.

- Процентная ставка начинается от 23% процентов

- Касательно наличного кредита можно обратиться в филиалы и  Unibank Mobile,  а также через unibank.az возможен заказ онлайн-кредита.

Теперь уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе 4 банковских продукта, доступна гражданам страны. Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank за кредитной картой  ALBALI PLUS  с лимитом до 5000 AZN. Так как Albalı Plus является международной картой, то ее можно использовать  и за пределами страны.

Реализуйте свои летние планы с нами!

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает  широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах.  Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. 

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az, либо на официальных страницах  банка в Фейсбуке и Твиттере (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank ).

Unibank – банк для всех и каждого!

Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK  (1994 г.) в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank  занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тыс.  различным клиентам - как корпоративным, так и  частным.  В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции (15,15% акций) и Германская инвестиционная корпорация (DEG) (8,33% акций).

Со стороны Unibank были  основаны  две дочерние компании  - лизинговая компания Unileasing и «Инвестиционная компания Unicapital».  Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице.

За 25 года своей успешной коммерческой  деятельности  и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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