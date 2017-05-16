Теперь для осуществления задуманных на лето планов можно взять крупный кредит.

Unibank повысил максимальную сумму выдачи наличных кредитов до 15 000 манатов, а месячная оплата за кредит начинается с 19 AZN. Отныне взятые кредиты значительно снизят ежемесячные оплаты.

Какие преимущества предоставляются при взятии кредита в Unibank?

- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манатов.

- Срок кредита - до 36-ти месяцев.

- Кредитные процедуры очень просты.

- Поручитель не требуется.

- Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться за наличным кредитом.

- Требование к минимальной заработной плате - всего лишь 175 AZN.

- Комиссия за кредитные процедуры составляет 1%.

- Процентная ставка начинается от 23% процентов

- Касательно наличного кредита можно обратиться в филиалы и Unibank Mobile, а также через unibank.az возможен заказ онлайн-кредита.

Теперь уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе 4 банковских продукта, доступна гражданам страны. Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank за кредитной картой ALBALI PLUS с лимитом до 5000 AZN. Так как Albalı Plus является международной картой, то ее можно использовать и за пределами страны.

Реализуйте свои летние планы с нами!

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка по адресу www.unibank.az, либо на официальных страницах банка в Фейсбуке и Твиттере (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank ).

Unibank – банк для всех и каждого!

Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тыс. различным клиентам - как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции (15,15% акций) и Германская инвестиционная корпорация (DEG) (8,33% акций).

Со стороны Unibank были основаны две дочерние компании - лизинговая компания Unileasing и «Инвестиционная компания Unicapital». Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице.

За 25 года своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.