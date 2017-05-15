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Деньги

Нью-Йоркский суд защитил активы Международного Банка Азербайджана от зарубежных кредиторов 15.05.2017 22:27

Иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам Международного банка Азербайджана (МБА) в процессе добровольной реструктруризации зарубежных обязательств банка, говорится в сообщении МБА, распространенном в субботу.

Соответствующее решение было принято Нью-Йоркским судом 12 мая 2017 года, на основе обращения Международного Банка Азербайджана.

В сообщении отмечено, что МБА обратился в Нью-Йоркский суд с целью признания процесса реструктуризации зарубежных обязательств банка и предотварщения судебных исков со стороны иностранных кредиторов в отношении активов МБА.

«Наше обращение было обеспечено со стороны суда. Это показывает, что мы предпринимаем правильные шаги для успешного завершения процесса реструктуризации», - сказал председатель правления МБА Халид Ахадов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного Банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. В результате реструктуризации долги банка в иностранной валюте, привлечённые у определённых финансовых институтов, будут напрямую переданы государству.

При этом, как отмечается, план реструктуризации будет осуществляться на основе договорённостей, достигнутых на общем собрании, с участием как минимум двух третей кредиторов.

До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Что касается других обязательств банка, в том числе операций по всем вкладам юридических и физических лиц, как граждан страны, так и нерезидентов, то их исполнение будет продолжено в текущем режиме.

Ibar.az

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