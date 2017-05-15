Ряд коммерческих банков Азербайджана приостановил операции по обналичиванию посредством пластиковых карт, предназначенных для предпринимателей.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, этот шаг предпринят на основании рекомендации Палаты по надзору за финансовыми рынками.

Рекомендация Палаты приостановить обналичивание средств посредством бизнес-карт была дана банкам в устной форме посредством телефонного звонка. Это связано с исполнением Закона «О безналичных расчетах».

Напомним, что ранее было наложено ограничение на вывод средств с текущих счетов предпринимателей.