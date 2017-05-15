Накануне 25-летия для предпринимателей малого и среднего бизнеса Банк Республика предлагает новый продукт, который называется «Выгодный микрокредит».

Данный кредит выдается на выгодных условиях для развития и расширения бизнеса.

Кредит, максимальная сумма которого увеличена с 15 000 до 20 000 манатов, предлагается на срок до 24-х месяцев c процентной ставкой от 12% годовых. Заявку для получения «Выгодного микрокредита» можно подать, обратившись в один из офисов банка.

Согласно обновленным условиям, помимо недвижимости, транспортных средств, товаров в обороте, гарантий других банков и депозитов, в качестве залога заемщик может предоставить и домашнее имущество.

Важным преимуществом получения кредита в Банке Республика является возможность погашения задолженностей посредством услуги İnternet Şöbə и через приложение Mobil Şöbə.

Главная цель банка в предоставлении услуг в бизнес-сфере - стать выгодным финансовым партнером каждого предпринимателя.

Более подробная информация об условиях кредита предоставлена на сайте банка.

Bank Respublika – 25 il Sizə Faydalı!