ЕБРР присудил банку награду в номинации «Самый активный банк-эмитент по торговому финансированию».

AccessBank признан самым активным банком-эмитентом в сфере торгового финансирования в Азербайджане за 2016 год в рамках Программы содействия развитию торговли (The Trade Facilitation Programme, TFP) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Награда была присуждена на торжественной церемонии, прошедшей 9 мая 2017 года в Никосии во время ежегодного собрания и бизнес-форума ЕБРР.

Председатель правления AccessBank Рольф Рейхардт так прокомментировал получение награды: «Мы очень горды получить столь почётную награду от такой крупной международной организации, как ЕБРР. Это ещё раз подтверждает, что AccessBank успешно реализовывает свою миссию по поддержке местного предпринимательства, важной частью которой является финансирование внешнеторговых операций. В рамках дальнейшего развития корпоративного банкинга банк планирует расширить спектр предоставляемых корпоративных продуктов и услуг и ещё более увеличить объём операций по торговому финансированию».

Программа содействия развитию торговли действует с 1999 года и в настоящее время насчитывает свыше 100 банков-эмитентов в 28 странах с общим объёмом операций более 15 млрд евро. Напомним, что ЕБРР является одним из стратегических акционеров AccessBank и владеет 20% акций в уставном капитале.

AccessBank был основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.