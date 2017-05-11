Bank of Baku предоставляет клиентам возможность взять наличный кредит на более выгодных условиях.

Необходимо отметить следующие преимущества данного кредитного продукта:

Сумма кредита увеличена до 10 000 AZN;

Скидки для сотрудников сферы о бразования и м едицины - требования заработной платы понижены до 200 AZN включая налоги;

- требования заработной платы понижены до 200 AZN включая налоги; Возможность для клиентов с зарплатной картой других банков также воспользоваться данным кредитом - независимо от того, в каком банке зарплатная карта, можно обратиться в Bank of Baku за наличным кредитом;

- независимо от того, в каком банке зарплатная карта, можно обратиться в Bank of Baku за наличным кредитом; Возможность получения кредита БЕЗ ГАРАНТА - сотрудники крупных частных компаний с высоким ежемесячным доходом могут получить кредит без поручителя;

- сотрудники крупных частных компаний с высоким ежемесячным доходом могут получить кредит без поручителя; БЫСТРОЕ оформление - во многих случаях клиенты, которым срочно нужны наличные, могут оформить кредит всего за 30 минут;

- во многих случаях клиенты, которым срочно нужны наличные, могут оформить кредит всего за 30 минут; Срок погашения продлен до 24 месяцев ;

; Снижена процентная ставка;

Комиссия за оформление составляет всего 1%.

Данный кредитный продукт, предназначенный для разных нужд клиентов, доступен как для активных клиентов банка, так для новых клиентов, обращающихся в банк впервые.

Клиенты, желающие взять наличный кредит на крупную сумму, по низкой процентной ставке, на долгий срок и с быстрым оформлением, могут обратиться в банк, представив справку с места работы и/или документы, подтверждающие официальную прибыль. Справку с места работы можно получить не покидая банк, посредством электронного государственного портала, установленнего во всех филиалах банка.

Более подробную информацию о кредитных продуктах, предоставляемых Bank of Baku, можно получить в Информационном центре 145 или на официальной интернет-странице банка по адресу http://www.bankofbaku.com/

Получить более подробную информацию обо всех услугах банка можно в Информационном центре 145, на www.bankofbaku.com или на www.facebook.com/bankofbaku