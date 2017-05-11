Bank of Baku предоставляет клиентам возможность взять наличный кредит на более выгодных условиях.
Необходимо отметить следующие преимущества данного кредитного продукта:
Данный кредитный продукт, предназначенный для разных нужд клиентов, доступен как для активных клиентов банка, так для новых клиентов, обращающихся в банк впервые.
Клиенты, желающие взять наличный кредит на крупную сумму, по низкой процентной ставке, на долгий срок и с быстрым оформлением, могут обратиться в банк, представив справку с места работы и/или документы, подтверждающие официальную прибыль. Справку с места работы можно получить не покидая банк, посредством электронного государственного портала, установленнего во всех филиалах банка.
Более подробную информацию о кредитных продуктах, предоставляемых Bank of Baku, можно получить в Информационном центре 145 или на официальной интернет-странице банка по адресу http://www.bankofbaku.com/
Получить более подробную информацию обо всех услугах банка можно в Информационном центре 145, на www.bankofbaku.com или на www.facebook.com/bankofbaku