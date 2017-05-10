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«Путешествие в страну сказок» с Kapital Bank 10.05.2017 12:00

В канун 1 июня -  Международного дня защиты детей - Kapital Bank воплощает в жизнь социальный проект под названием «Путешествие в страну сказок» (Nağıllara səyahət). В рамках проекта в ряде городов страны будут бесплатно показаны театральные спектакли для детей.

13 мая в Шекинском государственном драматическом театре для детей будет продемонстрирован спектакль «Калилла и Димна», а 14 мая в Государственном драматическом театре в Гяндже – спектакль «Тык-Тык ханум». Время начала спектаклей - 12:00, 14:00 и 16:00.

Во время мероприятий будут проведены интересные конкурсы и вручены подарки детям от Kapital Bank.

Следует отметить, что в выходные дни на следующей неделе в рамках этого же проекта пройдут детские спектакли еще в двух районах Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и 5-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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