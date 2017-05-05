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Деньги

МВФ не исключает закрытие еще нескольких банков в Азербайджане 05.05.2017 11:30

Международный валютный фонд (МВФ) не исключает закрытия еще ряда банков в Азербайджане.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на представленный в четверг в Алмате обзор МВФ «Перспективы развития региональной экономики: Кавказ и Центральная Азия».

«В Азербайджане продолжилось вливание капитала и выкуп государством безнадежных кредитов. Однако после завершения разработки новых планов по капитализации, может потребоваться закрытие еще нескольких банков», - отмечается в документе.

По оценкам МВФ, уязвимость финансового сектора в регионе продолжает нарастать, и такую ситуацию нужно срочно исправлять.

«За несколькими исключениями, произошло увеличение объема реструктурированных и просроченных кредитов на фоне по-прежнему существенной долларизации и недостаточной капитализации банков. Эти недостатки являются тормозом для будущей экономической активности с учетом продолжения замедления роста кредитования в ряде стран региона», - говорится в документе.

В то же время отсутствие прозрачности и проблемы собственности, по оценкам МВФ, продолжали ограничивать деятельность и снижали уровень доверия к банковскому сектору в некоторых странах.

Как отмечает Интерфакс-Азербайджан, в 2016 году в стране по различным причинам были аннулированы лицензии 11 банков. В настоящее время лицензию на деятельность имеют 32 банка. При этом ряд банков объявили о слиянии, и не исключается проведение консолидации и некоторыми другими банками.

1news.az

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