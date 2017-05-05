В 2016 году руководство Центрального банка Азербайджана получило 869 тыс. манатов в качестве заработной платы.

Как сообщает агентство АПА, об этом говорится в аудиторском отчете ЦБА за прошлый год, подготовленном аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers Azerbaijan.

Для сравнения, в 2015 году заработная плата руководства ЦБА составляла 890 тыс. манатов. То есть сокращение составило 21 тысячу манатов, или 2,36%.

Командировочные расходы ЦБА в 2016 году сокращены на 9,09% до 143 тыс. манатов.

1news.az