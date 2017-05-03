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Деньги

Kapital Bank принял участие в ежегодном совещании Ассоциации американских банков 03.05.2017 12:11

В рамках международного сотрудничества Kapital Bank принял участие в ежегодном совещании Ассоциации американских банков (American Bankers Association), которое проходило с 3 апреля по 3 мая. Следует отметить, что среди банков стран СНГ Kapital Bank и один российский банк являются членами этой ассоциации.

Участвовавший в мероприятии директор Департамента комплаенса Kapital Bank Камал Абдуллаев отметил, что совещание Ассоциации американских банков в этом году было посвящено теме международных корреспондентских счетов и комплаенса. Также в рамках мероприятия состоялась встреча руководителей ряда американских банков, на которой были обсуждены важные для банковской сферы вопросы.

Следует отметить, что Kapital Bank успешно сотрудничает в различных сферах со многими местными и международными организациями и в будущем планирует еще более расширить круг такого рода сотрудничества с международными финансовыми структурами в различных областях.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и 5-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также связавшись с Центром обслуживания клиентов по номеру 196.

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