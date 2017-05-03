Банк Республика запускает очередную кампанию, приуроченную к 25-летию банка.

В рамках кампании каждый, кому повезло родиться в мае, сможет получить пластиковую карту Master Card Standard или Visa Classic бесплатно и без первоначального взноса.

Для участия в акции достаточно предъявить удостоверение личности и заказать карту в банке. Для экономии времени заказать карту можно и онлайн на сайте банка. В качестве дополнительного подарка банк дарит бесплатное подключение к услугам Mobil и Internet Şöbə.

Кроме того, для нынешних клиентов банк предоставляет возможность обновить используемую карту на класс выше - без первоначального взноса и тоже бесплатно.

В кампании участвуют все пластиковые карты, кроме Master Card World Elite и Visa Infinite.

По условиям кампании, каждый клиент может получить или обновить одну карту.

Банк Республика начал свою деятельность 22 мая 1992 года и за эти годы стал одним из ведущих банков Азербайджана. В этом году банк отмечает свое 25-летие, в связи с чем запланировал ряд приятных сюрпризов для своих клиентов, которые будут предоставляться на протяжении всего года.

Bank Respublika - 25 il Sizə faydalı!