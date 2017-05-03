USD1.7024
EUR1.8615
RUB0.0299
Brent50.84
WTI47.94
Золото2 137.28
S&P 500 Index2 391.17
Nikkei 22519 445.70
Деньги

Банк Республика дарит бесплатные пластиковые карты всем, кто родился в мае 03.05.2017 15:50

Банк Республика запускает очередную кампанию, приуроченную к 25-летию банка.

В рамках кампании каждый, кому повезло родиться в мае, сможет получить пластиковую карту Master Card Standard  или Visa Classic бесплатно и без первоначального взноса.

Для участия в акции достаточно предъявить удостоверение личности и заказать карту в банке. Для экономии времени заказать карту можно и онлайн на сайте банка. В качестве дополнительного подарка банк дарит бесплатное подключение к услугам Mobil и Internet  Şöbə.

Кроме того, для нынешних клиентов банк предоставляет возможность обновить используемую карту на класс выше - без первоначального взноса и тоже бесплатно.

В кампании участвуют все пластиковые карты, кроме Master Card World Elite и Visa Infinite.

По условиям кампании, каждый клиент может получить или обновить одну карту.

Банк Республика начал свою деятельность 22 мая 1992 года и за эти годы стал одним из ведущих банков Азербайджана. В этом году банк отмечает свое 25-летие, в связи с чем запланировал ряд приятных сюрпризов для своих клиентов, которые будут предоставляться на протяжении всего года.

Bank Respublika - 25 il Sizə faydalı!

792количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Как это «развидеть»? Свадебные фотографии Марии Захаровой, от которых становится плохо - ФОТОПассажирка автобуса в Баку оскорбила и ударила водителя – ВИДЕОСиликоновый скандал: турчанка заявляет, что получивший образование в Азербайджане врач изуродовал ей губы - ФОТОМеркель попросила Путина обеспечить соблюдение прав геев в ЧечнеСкончалась супруга легендарного азербайджанского певца Рашида Бейбутова – ФОТОНавальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкой – ФОТО – ВИДЕОРашида Бейбутова о смерти мамы: «Я умираю от осколков боли…» - ФОТОСборная Азербайджана усилилась монгольскими дзюдоистками – ФОТОКому не дает покоя Полад Бюль-Бюль оглы?В центр «ASAN xidmət» поступило 15-миллионное заявление – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 мая16:45 Бакинский армянин, посетивший родину спустя 30 лет: «Как я любил родной Баку, так и буду его любить. До конца своей жизни» - ВИДЕО16:40 Реализация 500 килограммов азербайджанских яблок запрещена на территории Армении - ФОТО16:37 Реформы в сфере образования по своему содержанию стали носить более практический и рациональный характер – Микаил Джаббаров16:33 Билеты на матч Азербайджан – Северная Ирландия поступили в продажу – от 2 до 25 манатов16:25 Вице-премьер о необходимости сокращения государственных служащих16:14 В Иране на шахте прогремел взрыв, под завалами могут находиться 50 человек16:05 Мадат Гулиев: Во время Исламиады будет обеспечена должная безопасность15:57 Еще один азербайджанский клуб прекратил свое существование - ОФИЦИАЛЬНО15:50 Банк Республика дарит бесплатные пластиковые карты всем, кто родился в мае15:38 Азербайджано-турецкие совместные тактические учения продолжаются - ВИДЕО15:24 Путин проводит встречу с Эрдоганом15:18 Университет ADA: о том как добиться партнерства бизнеса и академической сферы – ФОТО – ВИДЕО15:01 Экологический проект от AZAL: Купи билет - посади дерево!14:54 Мария Стадник стала шестикратной чемпионкой Европы14:49 Взрывное выступление Dihaj на вечеринке в киевском Euroclub – ВИДЕО