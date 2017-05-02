1 мая состоялась заседание правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как говорится в сообщении ЦБА, на заседании было принято решение о сохранении учетной ставки на прежнем - 15% уровне.

Решение продиктовано эффективностью проводимых мер по стабилизации, благодаря которым ежемесячные темпы роста инфляции замедлились. Так, по итогам первого квартала наблюдалось снижение темпов инфляции в сравнении с началом года.

Кроме того, как отмечается в пресс-релизе Центробанка, претерпела изменения и «ситуация на карте макроэкономических рисков».

На текущем уровне ЦБА сохранил и нижнюю, верхнюю границы процентного коридора - 12 и 18% соответственно.

В ходе заседания правлением были обсуждены такие темы, как последние макроэкономические процессы, факторы, оказывающее влияние на рост потребительских цен, меры, принимаемые по управлению указанными факторами, и ход реализации Центробанком денежной политики.

Напомним, что на предыдущем заседании правления ЦБА также было принято решение о сохранении ставки рефинансирования на уровне 15%. Состоялось оно 10 марта.

Алена Салаева, Г.Р.