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Деньги

Названа дата проведения первого заседания Комитета кредиторов азербайджанского Kredobank 02.05.2017 10:28

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обнародовал дату проведения первого заседания Комитета кредиторов азербайджанского Kredobank, находящегося в процессе ликвидации.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте  ADIF, заседание состоится 10 мая.

В нем смогут принять участие лица, получившие соответствующие письма и извещения, или же их уполномоченные представители.

Планируется, что в рамках мероприятия его участники будут ознакомлены с Положением комитета, выберут его секретаря и председателя, составят План работы, решат другие вопросы, связанные с возвратом средств кредиторов банка, а также определят дату и повестку дня следующего заседания.

Место проведения – г. Баку, проспект Бабека, 16. Новое административное здание Азербайджанского фонда страхования вкладов (бывший головной офис BankTechnique).

Напомним, что 21 июля 2016 года решением Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана было принято решение об отзыве лицензий Parabank, Zaminbank, Kredobank и Dekabank.

Лицензии были ликвидированы в связи с тем, что активы данных банков не были классифицированы в соответствии с законодательством. У банков также отсутствовали адекватные резервы по возможным рискам, а совокупный капитал не соответствовал минимальным требованиям законодательства.

Кроме того, банки представляли отчеты в искаженном виде, в целом не управляли своей деятельностью в надежном и пруденциальном порядке и не соблюдали письменных указаний надзорных органов.

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22 июля решением Бакинского административно-экономического суда №1 Kredobank был принудительно ликвидирован, в нем начала работать временная администрация.

ADIF начал деятельность как ликвидатор указанных банков с 25 июля.

Также решением вышеуказанного суда с 29 августа 2016 года началась процедура банкротства Kredobank.

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) был создан 13 августа 2007 года. В настоящее время членами ADIF являются 32 банка страны.

С 1 марта 2016 года максимальная процентная ставка по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет 3%. Также с 1 марта прошлого года максимальная ставка по вкладам в национальной валюте – манатах – составляла 12%, однако с 16 сентября она была повышена до 15%.

Согласно Закону «О полном страховании вкладов», с 1 марта 2016 года под страхование подпадают все вклады, вне зависимости от суммы, размещенные вкладчиком в одном банке на срок до трех лет, т.е. до 1 марта 2019 года. Единственное условие: процент по вкладу не должен превышать лимит, установленный Азербайджанским фондом страхования вкладов (3% по вкладам в инвалюте и 15% - по манатным вкладам).

Согласно законодательству, суммы, не подлежащие компенсации, должны выплачивать компании-ликвидаторы банков при условии наличия данных средств.

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Всю необходимую информацию вкладчики могут получить в ADIF по адресу: Баку, пр. Бабека, 16, на официальном сайте фонда, а также позвонив на «горячую линию» ADIF  941 или по телефонам: (+99412) 596-65-91/92.

 Алена Салаева, Г.Р.

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